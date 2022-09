Vercelli: inaugurato il Laboratorio tecnologico Built

“Dopo quattro anni di lavoro, inframmezzati da due anni di pandemia, finalmente possiamo inaugurare il nuovo Laboratorio tecnologico Built, realizzato in collaborazione con Buzzi Unicem”: esordisce con queste parole il magnifico rettore dell’Università del Piemonte Nord Orientale Gian Carlo Avanzi, entusiasta della riuscita di questa collaborazione.

Il laboratorio è stato presentato lunedì 26 settembre nell’Aula magna San Giuseppe dell’ateneo vercellese: la realizzazione era iniziata nel 2019, quando Buzzi - Unicem e l’Università del Piemonte Orientale avevano stipulato un accordo per accrescere le conoscenze nel settore dei materiali di costruzione e per realizzare tecnologie innovative nel settore. Al taglio del nastro ha partecipato tra gli altri il sindaco della Città di Vercelli Andrea Corsaro.

Il consigliere esecutivo dell’azienda, ingegner Luigi Buzzi, si è mostrato entusiasta per il taglio del nastro: “E’ stato scelto il brand Built graficamente versatile, che si può definire come con l’acronimo Buzzi Unicem Innovation Lab and Technology e che può essere valorizzato su supporti di comunicazione”

“Il laboratorio - aggiunge Luigi Panza, docente dell'ateneo vercellese e responsabile del progetto - nasce proprio per supportare l’attività di ricerca tecnologica e sostenibile da parte dell’azienda: proprio la realizzazione di cementi, calcestruzzi ed aggregati naturali, realizzata secondo la sostenibilità ambientale è una delle finalità di ricerca maggiore da parte di Buzzi Unicem. Per ogni produzione viene monitorata l’emissione di anidride carbonica - dichiara Panza - Ospitiamo ogni anno studenti delle scuole superiori per la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro, abbiamo seguito anche laureandi nelle loro tesi, ma questo progetto è davvero importante e significativo”.