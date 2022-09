La Pro si allena a porte aperte

Allenamenti a porte aperte alla Pro Vercelli in questa settimana di ripartenza dopo la sconfitta nel derby per 1-2 col Novara. La Pro di mister Massimo Paci si allenerà al “Silvio Piola” con sedute aperte al pubblico martedì 27 settembre alle 11, mercoledì 28 alle 15, giovedì 29 alle 11.

Sabato prima del match col Novara, è stato omaggiato Stefano Delsignore, nipote di Mario Ardissone, storica bandiera della Pro Vercelli per ben 16 stagioni, delle quali 12 da capitano. La premiazione si lega al doppio anniversario che si celebra quest’anno: i 130 anni dalla fondazione della Pro Vercelli e i 100 anni dalla vittoria dell’ultimo scudetto. L’avvocato Delsignore ha acquistato i cimeli della Pro Vercelli, li ha restaurati e desidera renderli fruibili a tutti i tifosi della Pro Vercelli, donandoli ad una Fondazione. La vicepresidente della Pro Vercelli, Anita Angiolini, ha consegnato a Stefano Delsignore la maglia numero 5 intitolata a Mario Ardissone.

La Pro Vercelli contro il Novara ha giocato con Valentini; Silvestro (dal 72′ Anastasio), Cristini, Perrotta, Iotti (dal 46′ Macchioni); Calvano, Saco (dal 56′ Corradini); Mustacchio, Vergara (dal 46′ Arrighini), Della Morte (dall’82’ Guindo); Comi. A disposizione Rigon, Lancellotti, Masi, Gentile, Gatto, Renault, Iezzi.

Il Novara di mister Cevoli ha giocato con Pissardo; Ciancio, Benalouane, Carillo, Tiago Goncalves (dall’85’ Bertoncini); Rocca (dall’85’ Amoabeng), Ranieri, Masini; Galuppini (dal 78′ Tavernelli), Gonzalez (dal 69′ Calcagni); Bortolussi (dal 78′ Buric). A disposizione Menegaldo, Desjardins, Di Munno, Bonaccorsi, Marginean, Peli, Diop.

La cronaca: al 1’ ci prova subito Gonzalez per il Novara ma Valentini non si fa sorprendere. Al 7’ il vantaggio della Pro con una gran giocata di Della Morte, sponda di Vergara per Della Morte che in diagonale non lascia scampo a Pissardo. Al 13’ Bortolussi è in buona posizione in area ma non trova la conclusione giusta. Al 19’ Mustacchio in mezza rovesciata costringe Pissardo alla parata. Al 28’ colpo di testa di Benalouane fermato da Comi in prossimità della linea di porta. Al 34’ ammonizione per Benalouane. Al 36’ il pareggio ospite: palla a Rocca che infila in area dove Gonzalez è lesto a calciare in rete. Al 38’ gran tiro di Galuppini e respinta di Valentini. Al 42’ gran tiro di Tiago con deviazione di Valentini in angolo. Al 44’ giallo per Mustacchio.

Nella ripresa, al 46’ destro di Comi in area, Pissardo si salva a fatica deviando sopra la traversa. Al 54’ giallo per Ciancio. Al 61’ Galuppini serve Bortolussi, palla in mezzo per Gonzalez ma il tiro è debole e viene parato. Al 63’ cross di Bortolussi, la palla finisce sul braccio di Cristini ed è rigore. Calcia Galuppini, Valentini respinge ma lo stesso Galuppini è il più lesto di tutti a ribadire in rete al 65’. Al 74’ ammonizione per Calcagni. Al 75’ colpo di testa di Comi in tuffo, parato. All’80’ gran tiro di Anastasio ma Pissardo sventa. All’81’ azione caparbia di Mustacchio in area e gran parata di Pissardo. All’87’ contropiede di Tavernelli, parata di Valentini. Al 94’ secondo giallo e quindi espulsione per Benalouane.

I risultati della quinta giornata d’andata del girone A di Serie C: Lecco-Mantova 3-0, Pergolettese-Arzignano Valchiampo 1-1, Piacenza-Albinoleffe 2-2, Pordenone-Padova 0-1, Pro Patria-Renate 1-1, Pro Sesto-Sangiuliano City Nova 1-2, Trento-Triestina 1-1, Vicenza-Juventus Next Gen rinviata al 12 ottobre ore 19, Virtus Verona-Feralpi Salò 0-1, Pro Vercelli-Novara 1-2.

La classifica: Padova e Feralpi Salò 12 punti; Novara 11; Pordenone 10; Arzignano Valchiampo e Sangiuliano City Nova 9; Pro Patria e Renate 8; Vicenza, Lecco e Pergolettese 7; Pro Vercelli 5; Juventus Next Gen, Triestina, Trento e Pro Sesto 4; Albinoleffe, Virtus Verona e Mantova 3; Piacenza 2.