Divulgazione della multiculturalità tra fiabe letture e linguistica

Vercelli: in occasione della Giornata Europea delle Lingue, il Centro Informativo Europe Direct organizza, come ogni anno, un appuntamento dedicato agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di secondo grado dedicato alla divulgazione della multiculturalità e del multilinguismo in Europa.

Per la scuola dell’infanzia e primaria, quest’anno, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Vercelli, Europe Direct ha organizzato per la mattinata di mercoledì 28 settembre un appuntamento suddiviso in due parti, una all’aperto presso i giardini della basilica Sant’Andrea e una alla ludoteca della biblioteca Civica, dal titolo “Il viaggio di Lara tra colori ed emozioni” che intende promuovere la diversità linguistica all’interno della città di Vercelli, attraverso una giornata conviviale, allegra e colorata.



Nella prima parte, ai giardini della Basilica Sant’Andrea, è previsto ascolto interattivo di una favola, in cui verranno presentati i nomi delle emozioni e dei colori in lingue diverse. Nella seconda parte invece, quella in ludoteca è in programma la lettura di alcuni passi narrativi in lingua italiana che riprenderanno i colori e le emozioni trattati durante la parte in lingua straniera.

Per le classi della scuola secondaria di secondo grado, Europe Direct in collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ha in programma di realizzare una lezione condotta dalla professoressa Maria Napoli sui fondamenti di linguistica.