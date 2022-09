Si sperimenta la pulizia dei portici del centro storico

ASM ha avviato, in accordo con il Comune di Vercelli, una sperimentazione per la pulizia dei portici del centro storico. Il primo intervento, realizzato nella serata di ieri nei portici del Municipio e delle Poste di via Palazzo di Città, ha visto l’utilizzo di specifiche attrezzature che permettono un intervento particolarmente efficace sulle particolari pavimentazioni.

Per la pulizia sono stati utilizzati getti d’acqua calda ad alta pressione e spazzole rotanti, oltre a detergenti non aggressivi.

Questo nuovo servizio è in fase sperimentale e, dopo una valutazione da parte di ASM e del Comune di Vercelli, potrebbe essere esteso a tutti i portici di piazza Cavour e del centro di Vercelli.