Lo Juventus Club aiuta l'asilo Peter Pan

In 200 crescentinesi scorre sangue bianconero. In arrivo iniziative per l’asilo comunale. Nei giorni scorsi è stata staccata la tessera numero 200 dello Juventus Official Fan Club “Paolo Montero”. Importante traguardo per il sodalizio nato poco meno di 3 anni fa. Dal novembre 2019 infatti i tifosi della Vecchia Signora possono contare su un punto di riferimento anche in città, in corso Roma 75, all’interno dello storico Palazzo De Gregori. Fin dall’inizio il club ha deciso di mantenere, accanto a quello sportivo, anche un fine prettamente solidale. "Da subito abbiamo deciso di voler essere presenti per il territorio" esordisce il presidente Gian Antonio Ginipro. Dal dicembre 2019 lo JOFC, in occasione del Natale, organizza una colletta alimentare in collaborazione con la Croce Rossa. L’anno scorso la solidarietà ha raggiunto gli ospiti della residenza per anziani “Santo Spirito”, omaggiati con un panettone. L’intento del club è quello di cercare di diversificare il più possibile il supporto alle strutture, agli enti e alla associazioni esistenti sul territorio crescentinese. Per quest’anno l’attenzione sarà rivolta ai piccoli alunni dell’asilo comunale “Peter Pan”. Due le iniziative messe in campo grazie alla collaborazione tra scuola, Comune e JOFC: una a livello teatrale e un’altra inerente la scuola outdoor. Nel primo caso la collaborazione sarà inerente ad un’insegnante che si occuperà di aiutare i più piccoli ad avvicinarsi al mondo della recitazione. Per il progetto di educational outdoor, volto a sfruttare il parco circostante l’asilo, lo JOFC fornirà dei materiali naturali per consentire ai bambini di vivere a 360° l’ambiente esterno. "Come club abbiamo dato la nostra disponibilità a fornire materiali richiesti da scuola e Comune – precisa Ginipro – per consentire ai bambini di effettuare didattica anche all’esterno, coltivando ed effettuando percorsi a contatto con la natura". Nella pausa calcistica legata ai mondiali in Qatar potrebbero arrivare anche sorprese per i tifosi juventini. "Nel corso dei prossimi mesi – conclude Ginipro - abbiamo in mente di organizzare alcune serate-evento per i nostri associati".