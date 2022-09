Le pere di Abio per aiutare i bambini in ospedale

Sabato 24 settembre dalle 9 alle 19 Abio, l'associazione che si occupa dei bambini ricoverati in ospedale, sarà presente con un proprio banchetto a Vercelli in corso Libertà angolo via Cavour. Raccoglie offerta per la propria missione, che è quella di aiutare i bambini ricoverati in ospedale. Chi lascerà un'offerta riceverà in cambio un cestino di pere. Titolo dell'iniziativa: Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale.