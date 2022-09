I Veterani UNVS ripartono dal Trofeo Dal Lago

I Veterani Hockey U.N.V.S. Vercelli ripartiranno dal “Trofeo Dal Lago”. "Ci hanno proposto di partecipare al Trofeo Dal Lago e vogliamo esserci – ha affermato Massimo Ferraris – Abbiamo scelto l’affiliazione con l’Amatori perché rappresenta la storia dell’hockey a Vercelli, di conseguenza era giusto coinvolgere questa società". Il “Trofeo Dal Lago” si svolgerà a Novara il 22 e 23 ottobre in memoria di Stefano Dal Lago. Hockeysta cresciuto nel Trissino con il quale vinse la medaglia d’oro ai Giochi della Gioventù nel 1975, nel 1983 si trasferì all’Hockey Novara squadra con la quale in poche stagioni vinse: 3 scudetti, 4 Coppe Italia e 1 Coppa CERS; convocato dalla Nazionale Italiana, con i colori azzurri vinse due mondiali nel 1986 in Brasile e nel 1988 in Spagna. La vita della “farfalla a rotelle” come venne soprannominato dai tifosi si interruppe drammaticamente durante un incontro di Coppa Italia tra Novara e Forte dei Marmi per un arresto cardiaco a soli 24 anni.