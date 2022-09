Verso il voto: undici vercellesi candidati per rilanciare il territorio

Domenica 25 settembre siamo chiamati alle urne per scegliere il nuovo Governo.

I seggi saranno aperti esclusivamente domenica, dalle 7 alle 23; sarà necessario essere muniti di tessera elettorale e un documento d’identità valido. Agli elettori, quindi tutti i cittadini con diritto di voto, verranno consegnate due schede, una per la Camera (rosa) e una per il Senato (gialla). I modelli sono identici: le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o quelli delle liste in coalizione; a fianco i nominativi dei candidati. La novità è che le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale. Tra i nomi dei candidati compariranno anche undici vercellesi.



