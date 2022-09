Costanzana: addio al presidente Fidas Gianpiero Lanza

Lutto nel mondo del volontariato costanzanese e provinciale.

E' morto a 59 anni per un tumore, contro cui lottava da qualche mese, il presidente dei donatori di sangue Fidas Gianpiero Lanza. Lanza era stato anche consigliere regionale Fidas, presidente della Polisportiva Costanzana, consigliere comunale e volontario nelle iniziative dell'oratorio e delle feste in paese.

"Una bruttissima notizia che ci lascia senza parole - commenta il sindaco Raffaella Oppezzo in un post - Personalmente sono rimasta davvero scossa dalla notizia. Consigliere comunale dal 2009 al 2014 e poi, con la mia amministrazione, nel periodo 2014/2019, ha sempre collaborato e lavorato per il paese. Era presidente del gruppo Fidas di Costanzana, per il quale si è sempre adoperato con molto impegno. Piero era un uomo estremamente generoso e molto buono, che si prestava sempre ad aiutare chiunque gli chiedesse aiuto. Rivolgo personalmente e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale le più sentite condoglianze alla famiglia e in particolar modo alla figlia Francesca, mio consigliere comunale, ma soprattutto, carissima amica".