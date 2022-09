Rissa a Gattinara: 5 divieti di accesso ai locali della provincia

Cinque divieti di accesso a tutti i locali della provincia emessi dal questore dopo la rissa a Gattinara (leggi qui).

La notte dell’11 settembre scorso, nel corso della “Festa dell’Uva” che annualmente si tiene per le vie del centro cittadino di Gattinara, polizia e carabinieri sono dovuti intervenire interveniva nei pressi del locale denominato “Charlie Brown”, per sedare una rissa con feriti e danni alle strutture ed agli arredi del locale, tra gruppi di giovani contrapposti. Nell’occasione ben cinque italiani, quattro uomini ed una donna, ritenuti responsabili di tali fatti, sono stati arrestati e portati davanti alla competente Autorità giudiziaria, che ha convalidato gli arresti in flagranza di reato.

Per quei fatti, oltre agli aspetti relativi alle responsabilità di carattere penale, sono scattati gli accertamenti di carattere amministrativo e di prevenzione, cosi da portare il questore di Vercelli emettere d’urgenza nei loro confronti i provvedimenti di divieto di accesso al locale di Gattinara, e a tutti i locali pubblici (bar, ristoranti, discoteche e locali assimilati) della Provincia di Vercelli, nella fascia oraria dalle 18 alle 6. "Nei loro confronti è stata infatti applicata l’ipotesi più grave, introdotta dall’articolo 13 bis del Decreto Legge 20.02.2017 n. 154 (convertito dalla Legge 18 aprile 2017 e successive modifiche), che prevede la possibilità di estendere il predetto divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali dell’intera provincia di competenza, quando, come nel caso in esame, i destinatari vengano arrestati, per la gravità delle loro condotte antigiuridiche, e l’arresto sia poi convalidato dall’Autorità giudiziaria competente", precisano dalla Questura.

Inoltre, tenendo conto della pericolosità per la sicurezza pubblica evidenziata da ciascuno dei soggetti con i loro comportamenti illeciti, si è previsto che per quattro destinatari i divieti avranno una durata di sei mesi, mentre per il quinto la durata è stata determinata in un anno.