Giornata internazionale della pace 2022: si celebra il 21 settembre

“Porre fine al razzismo. Costruisci la Pace” è questo il tema scelto dall’Onu - Organizzazione Nazioni Unite per questa Giornata internazionale della pace 2022 che, come tradizione, si celebra il 21 settembre ovvero il terzo giovedì del mese di settembre.

«Il razzismo continua ad avvelenare le istituzioni, le strutture sociali e la vita quotidiana in ogni società. Continua ad essere un fattore di persistente disuguaglianza - afferma António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite - Il razzismo continua a negare alle persone i loro diritti umani fondamentali. Destabilizza le società, mina le democrazie, erode la legittimità dei governi e... i collegamenti tra razzismo e disuguaglianza di genere sono inconfondibili». Istituita il 30 novembre 1981 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67, la Giornata internazionale della pace istituisce 24 ore di non violenza e cessate il fuoco al fine di trasmettere il messaggio di pace tra popoli e società.

«Raggiungere la vera pace - spiegano dall’Onu - implica molto di più che deporre le armi. Richiede la costruzione di società in cui tutti i membri sentano di poter prosperare. Implica la creazione di un mondo in cui le persone siano trattate allo stesso modo, indipendentemente dalla loro razza». Un mondo dal quale siamo ancora molto lontano… Basti pensare alla guerra ancora in corso alle porte d’Europa o a tutte le discriminazioni, di genere e razziali, che si sono andate ad inasprire nel periodo della pandemia da covid-19. Il messaggio di questa Giornata internazionale della pace 2022 è quindi molto chiaro. È necessario rimanere uniti per smantellare le strutture che radicano il razzismo, sostenendo i movimenti per l'uguaglianza e i diritti umani portando avanti un messaggio antirazzista attraverso l’educazione e l’informazione.