Pro Vercelli: attesa per il derby di sabato col Novara

E’ stata riacciuffata nel finale la Pro Vercelli allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. In vantaggio al 79’ con Della Morte, la Pro ha subito il pari dalla Triestina all’89’ per opera di Di Gennaro.

I padroni di casa di mister Andrea Bonatti hanno giocato con Pisseri, Ghislandi, Gori dal (63’ Crimi), Furlan (dal 73’ Felici), Pezzella, Ganz (dal 63’ Petrelli), Ciofani (dall’86’ Adorante), Minesso, Paganini, Di Gennaro, Sabbione. A disposizione Pozzi, Valori, Galliani, Sottini, Lovisa, Lollo, Rocchi, Pellacani, Rocchetti.

La Pro Vercelli di mister Massimo Paci ha risposto con Valentini, Cristini, Perrotta, Mustacchio (dal 75’ Della Morte), Iotti (dal 90’ Macchioni), Louati, Calvano (dal 90’ Anastasio), Vergara (dal 60’ Renault), Silvestro, Arrighini (dal 75’ Comi), Saco. A disposizione Rigon, Lancellotti, Masi, Gentile, Corradini, Macchioni, Iezzi, Anastasio, Guindo.

I risultati della quarta giornata d’andata del girone A di Serie C: Arzignano Valchiampo-Piacenza 3-0, Triestina-Pro Vercelli 1-1, Albinoleffe-Vicenza 1-1, Feralpi Salò-Pergolettese 1-0, Lecco-Pro Sesto 0-2, Mantova-Trento 2-1, Novara-Virtus Verona 0-0, Padova-Pro Patria 3-0, Renate-Juventus Next Gen 3-2, Sangiuliano City Nova-Pordenone 0-1.

La classifica: Pordenone 10 punti; Padova e Feralpi Salò 9; Arzignano Valchiampo e Novara 8; Vicenza, Pro Patria e Renate 7; Sangiuliano City Nova e Pergolettese 6; Pro Vercelli 5; Pro Sesto, Lecco e Juventus Next Gen 4; Mantova, Triestina, Virtus Verona, Trento 3; Albinoleffe 2; Piacenza 1.

Ora l’attenzione si sposta sul derby Pro Vercelli-Novara al “Piola” in programma sabato prossimo, 24 settembre, alle 16,30, match che sarà trasmesso anche in diretta su Rai Sport. La Pro Vercelli comunica che la vendita dei tagliandi sarà attiva a partire da martedì 20 settembre a seguito della riunione con il Gos. Sarà disponibile al massimo un accredito per ogni squadra di Serie C, B ed A. La società si riserva la possibilità di limitare l'emissione di ulteriori accrediti e la loro collocazione all'interno dello stadio in base alla disponibilità e alla richiesta.