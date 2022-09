Lions Club Vercelli: inaugurato l'anno sociale

Il 15 settembre, il Lions Club Vercelli ha avviato l’anno sociale a Casale Monferrato.

Nel pomeriggio soci e ospiti hanno partecipato a una visita guidata personalizzata del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi. Successivamente, si è svolta la serata ufficiale nella spettacolare cornice dell’Accademia Filarmonica. L’iniziativa si è svolta secondo i canoni ufficiali Lionistici e si è concluso con la relazione previsionale e programmatica, pronunciata dal presidente Renato Bianco.

"I concetti cardine dell’intervento sono stati quelli più vicini all’associazione, partendo dai due motti sociali: “we serve” (noi serviamo) e “togheter we can” (insieme possiamo) - fanno sapere dal Lions Club Vercelli - In questa chiave devono essere interpretati i programmi che hanno come denominatore comune la condivisione e la socialità a favore degli altri. Un altro aspetto fondamentale è l’apertura ai giovani che si stanno affacciando alla vita del Club, non lavorando in un’ottica di ricambio generazionale ma ricercando un’osmosi tra sensibilità e interpretazioni della vita naturalmente differenti".

Erano presenti alla serata oltre settanta persone. All’inizio del mese di ottobre il Consiglio Direttivo del Lions Club Vercelli esaminerà il bilancio economico e delle attività per l’annata 2022/23, che verrà poi reso pubblico.