Elezioni politiche 25 settembre: come si vota

Come si vota alle elezioni politiche del 25 settembre?

Sono in molti a farsi questa domanda, a una sola settimana dal voto che deciderà il nuovo governo. Innanzitutto è bene ricordare che i seggi elettorali saranno aperti esclusivamente domenica, dalle 7 alle 23; sarà necessario recarvisi muniti di tessera elettorale e un documento d’identità valido.

Come si vota alle elezioni politiche del 25 settembre: le schede

Agli elettori, quindi tutti i cittadini con diritto di voto che abbiano raggiunto la maggiore età, verranno consegnate due schede, una per la Camera (rosa) ed una per il Senato (gialla). I modelli delle due schede sono identici: le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Dove apporre il proprio segno di voto

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il simbolo della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:

il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato;

il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59-bis del D.P.R. n.361/1957, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

Collegi e candidati: dove trovarli

Il sistema elettorale con cui si voterà alle elezioni politiche del 25 settembre è quello definito Rosatellum che prevede collegi uninominali e plurinominali e relativi candidati. Per scoprire nel dettaglio la mappa dei collegi, è possibile consultare le mappe presenti sul sito del Dipartimento per le Riforme Istituzionali (clic qui); a questa pagina (clic qui) è invece presente la lista di tutti i candidati.