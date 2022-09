Posticipata l'apertura di parco Camana e lavori rete gas in corso Palestro

Per l'esecuzione di interventi di pulizia straordinaria, da lunedì 19 settembre a venerdì 23 settembre compreso, Parco Camana rimarrà chiuso al pubblico nelle prime ore del mattino e aprirà per tutta la settimana, con orario posticipato, alle ore 10. Lo fa sapere il Comune.

Riguardo al parcheggio di piazza Camana, dal 14 settembre al 2 novembre viene installata una struttura ricreativa per bambini; pertanto dalle ore 00.01 del giorno 14 settembre alle ore 24.00 del giorno 2 novembre, in piazza Camana, nell'area di parcheggio compresa tra via Derna, la carreggiata di piazza Camana ed i giardini pubblici, per un tratto di 25 metri a partire dalla gradinata lato piazza Camana verso il centro parcheggio, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli ad eccezione di quelli impiegati per la posa delle attrazioni. Al termine delle operazioni di montaggio della giostra e sino al termine dello stazionamento della stessa, la parte di parcheggio non occupata sarà restituita alla libera sosta veicolare.

Infine, causa lavori di potenziamento della rete gas a Vercelli, da martedì 20 settembre a venerdì 30 settembre lungo corso Palestro verrà istituito un senso unico verso viale Rimembranza.

A questo proposito, Atap fa sapere che "le corse interessate delle Linee: 3 (803) — Isola - piazza Roma - Aravecchia - Billiemme Giri Scuole Linee Extraurbane in direzione di corso Italia, all'incrocio con corso Magenta devieranno lungo via Farini, piazza Modesto Cugnolio, percorsi normali. Stante la soppressione della fermata di corso Palestro nei pressi del Liceo, è per l'occasione istituita una fermata provvisoria in piazza Cugnolio, all'altezza della cabina telefonica".