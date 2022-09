Oggi è la Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti

Il 17 settembre si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti che, nel 2022, è giunta alla sua quarta edizione dopo la prima celebrazione nel 2019. Tema di quest’anno è la sicurezza dei farmaci poiché, come scrive l’Oms - Organizzazione mondiale della sanità, "ogni persona in tutto il mondo, a un certo punto della propria vita, assumerà farmaci per prevenire o curare le malattie. Tuttavia, i farmaci a volte causano gravi danni se conservati, prescritti, dispensati, somministrati in modo errato o se monitorati in modo insufficiente".

Obiettivo della Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti 2022 è quello di sensibilizzare sull’utilizzo di pratiche terapeutiche sicure. Gli errori terapeutici, spiega l’Oms, si verificano quando i sistemi sanitari deboli e fattori come affaticamento, cattive condizioni ambientali o carenza di personale influiscono sulla sicurezza del processo di assunzione dei farmaci. Tutto ciò può determinare gravi danni al paziente, disabilità e in alcuni casi persino la morte. La pandemia di Covid-19, inoltre, ha notevolmente esacerbato il rischio di errori terapeutici e danni correlati ai farmaci. È in questo contesto che la "Sicurezza dei farmaci" è stata scelta come tema per la Giornata mondiale della sicurezza del paziente 2022, con lo slogan "Medicina senza danno".

La campagna globale, quindi, riafferma gli obiettivi della sfida globale “farmaci senza danni” lanciata dall'Oms nel 2017: la campagna invita le parti interessate a stabilire la priorità e ad agire tempestivamente nelle aree chiave associate a danni significativi ai pazienti a causa di pratiche farmacologiche non sicure. Questi includono situazioni ad alto rischio, transizioni di cure o l’uso simultaneo di più farmaci.

Al fine delle celebrazioni e delle osservazioni della Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti, l’Oms sta organizzando una serie di webinar sulla sicurezza dei farmaci e sta producendo una serie di soluzioni tecniche per sostenere la causa in oggetto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità organizzerà quindi un'ampia gamma di attività e ospiterà una conferenza virtuale globale. Le celebrazioni includeranno l'illuminazione del Jet d'Eau di Ginevra in colore arancione.