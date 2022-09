Inaugurazione di un apiario urbano sabato 17 settembre

Tronzano: oggi, sabato 17 settembre alle 17, inaugurazione di un apiario urbano, in via per Santhià angolo via Paletto. "La nostra amministrazione comunale ha sostenuto un progetto avviato dalla Commercio Attività Turismo Tronzano in materia ambientale" spiega il vicesindaco Fausto Valdo

E’ stata acquistata un’arnia ed è stata decorata dagli alunni dell’Istituto comprensivo. "L'arnia - prosegue Valdo - verrà posizionata su un terreno coltivato a facelia, erba che tutela le api, appositamente recintato ed in sicurezza che consentirà l'accesso alle scuole per fini didattici e la possibilità ai turisti di scattare preziose fotografie che promuoveranno il nostro territorio".

Il miele prodotto verrà destinato a fini sociale. Alla realizzazione dell'iniziativa ha collaborato l’associazione Leidaa Vercelli. "L'intenzione è quella di sensibilizzare la popolazione sull'importanza del mondo delle api per gli equilibri dell'ecosistema e per la vita dell'uomo" conclude Valdo.