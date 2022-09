Calcio: al via i campionati giovanili

Dalla Juniores Under 19 nazionale ai regionali, questo fine settimana vedrà al via diversi campionati giovanili.

Juniores Under 19 nazionale: la Pro Vercelli è inserita nel girone A con Fezzanese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Asti, Bra, Casale, Chieri, Chisola, Derthona, Fossano, Pinerolo, Pont Donnaz Hone Arnad Evancon. L’esordio è fissato per domani, sabato 17 settembre, alle 16, in casa del Casale allo stadio “Natale Palli”.

Campionati regionali. Nell’Under 19 regionale sabato 17 settembre, alle 15, esordiranno in trasferta le due vercellesi: il Gattinara a Romentino contro la Rg Ticino, l’Alicese Orizzonti a Cossato contro il Città di Cossato. Nell’Under 16 regionale esordio in trasferta anche per il neo ripescato Santhià che sabato 17 settembre, alle 16,30, farà visita all’Oleggio. Nell’Under 15 regionale domenica 18 settembre alle 10,30 a Gargallo esordio regionale per i Diavoletti Vercelli in casa del Gozzano. Nell’Under 14 regionale domenica 18 settembre alle 15 trasferta per i Diavoletti Vercelli che faranno visita al Verbania.

Definiti anche i gironi delle giovanili a livello provinciale. Nella Juniores Under 19 ci sono Canadà, Crescentinese, Dufour Varallo, Vigliano, Gaglianico, Lg Trino, Livorno Ferraris, Ponderano, Pro Novara, Santhià, Scuole Cristiane, Serravallese, Valdilana Biogliese, Virtus Vercelli. Nell’Under 16 sono inserite Alicese Orizzonti, Ceversama Biella, Città di Cossato, Diavoletti Vercelli, Castigliano, Futuro Giovani Vilianensis, Gaglianico, Lg Trino, Livorno Ferraris, Ponderano, Valle Elvo, Valsessera. Nell’Under 14 gestito dalla delegazione di Vercelli ci sono Academy Torino Rondissone, Alicese Orizzonti, Autovip San Mauro, Busignetto Verolengo, Settimo, Canadà, Crescentinese, Castigliano, Livorno Ferraris, San Maurizio Canavese, Santhià. Nel girone Under 14 gestito da Biella ci sono Gattinara, Cavaglià, Borgosesia, Ceversama Biella, Chiavazzese, Città di Cossato, Cureggio, Dufour Varallo, Fulgor Ronco Valdengo, Gaglianico, Tigers Prealpi Biellesi, Torri Biellesi, Valle Elvo e Villaggio Lamarmora.

Girone regionale del torneo Under 14 seconde squadre: la Pro Vercelli è nel girone con Alpignano, Settimo B, Lucento, Lascaris, Olympic Collegno, Pro Eureka e Strambinese. Nell’Under 15 ci sono Alicese Orizzonti, Borgosesia, Canadà, Chiavazzese, Crescentinese, Dufour Varallo, Fulgor Ronco Valdengo, Futuro Giovani Vilianensis, Gattinara, Pollone, Ponderano, Santhià, Valsessera, Virtus Vercelli. Nell’Under 15 seconde squadre regionale la Pro Vercelli se la vedrà con Chieri, Lucento, Mirafiori, Pozzomaina B, Sca Asti, Vanchiglia B. Nell’Under 16 provinciale le vercellesi Alicese Orizzonti, Diavoletti Vercelli, Castigliano, Lg Trino e Livorno Ferraris sono nel girone gestito da Vercelli con Ceversama Biella, Città di Cossato, Futuro Giovani Vilianensis, Gaglianico, Ponderano, Valle Elvo e Valsessera. Nel girone Under 16 gestito da Novara il Gattinara se la vedrà con Briga, Cameri, Castellettese, Cureggio, Fomarco Don Bosco Pievese, Gravellona San Pietro, Libertas Rapid, Rg Ticino, Caltignaga e Verbania. Nell’Under 17 provinciale gestita dalla delegazione di Aosta ci sono le vercellesi Crescentinese, Alicese Orizzonti, Diavoletti Vercelli, con Aosta 511, Aygreville, Saint Christophe, Gaglianico, Ponderano, River Plaine, Saint Vincent Chatillon, Valdilana Biogliese, Valle Cervo Andorno.

Nell’attività nazionale Under 13 Pro e nell’Under 14 Pro sono iscritte Pro Vercelli, Alessandria, Juventus e Torino.