Vercelli: "Più telecamere e fototrappole e una nuova mostra in Arca"

Pulizia e controlli nei cimiteri, sistemazione e abbellimento delle rotonde e del verde, ma soprattutto più fototrappole e sanzioni contro gli incivili che abbandonano i rifiuti in strada e nuovi investimenti produttivi.

Infine, una bella sorpresa per l’autunno: la nuova mostra allestita in Arca. Il sindaco Andrea Corsaro fa il punto di alcuni interventi in corso in città e annuncia con soddisfazione le novità per la fine dell’anno.





L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 16 settembre