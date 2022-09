Vercelli: al Civico sfilata di moda per i 100 anni della Lilt

Cinquantacinque donne, la maggior parte di loro reduci dalla battaglia contro il cancro al seno, sfileranno sul palco del Teatro Civico di Vercelli indossando abiti della nota stilista ligure Daniela Vecchi.

L’iniziativa "That's life", in programma domenica 2 ottobre alle 19,30, è promossa dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) in occasione dei suoi 100 anni al servizio della prevenzione. Sarà presente anche il presidente nazionale Francesco Schittulli.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 16 settembre