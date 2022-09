"Se la siccità persistesse, a rischio anche l'acqua potabile"

«L’allarme che stiamo lanciando dopo l’emergenza siccità di questa estate è concreto e drammatico: siamo stati molto vicini alla “tempesta perfetta” e abbiamo retto solo grazie alla prova di volontà dei consorziati e della nostra struttura».

Non si nasconde certamente dietro a un dito Leonardo Gili, presidente del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, insieme al direttore Alessandro Iacopino. «Abbiamo letteralmente raccolto fino all’ultima goccia disponibile – dice – Gli invasi ora sono vuoti o a capienza ridotta. Quello che vogliamo chiarire è che, se la situazione di siccità si ripeterà anche il prossimo anno, non potremo più garantire non solo l’acqua per l’irrigazione, ma anche per l’uso domestico».





