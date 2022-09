Arcidiocesi di Vercelli: don Stefano Bedello nuovo Vicario generale

L’Arcivescovo mons. Marco Arnolfo ha rinnovato il Consiglio Episcopale e altri incarichi diocesani ormai scaduti.

L'Arcivescovo ha accolto la richiesta del Vicario Generale, monsignor Mario Allolio, di essere sollevato da tale incarico al fine di potersi dedicare, con maggiore disponibilità di tempo, all’attività di ricerca e docenza accademica in ambito teologico. Il sacerdote mantiene tutti gli altri incarichi attualmente ricoperti: parroco della Parrocchia dello Spirito Santo in Vercelli, rettore della Basilica di S. Andrea, delegato arcivescovile per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e interculturale, vice-direttore del Corriere eusebiano. A monsignor Allolio viene altresì conferito il Canonicato effettivo del Capitolo metropolitano di S. Eusebio.

Gli altri tre Vicari Episcopali uscenti: mons. Giuseppe Cavallone, don Renzo Del Corno e mons. Antonino Guasco continuano a reggere le parrocchie loro affidate. Inoltre mons. Cavallone continua a mantenere l’incarico per i rapporti con il Clero e le Autorità istituzionali, civili e militari, come delegato arcivescovile.

Don Renzo Del Corno prosegue nel suo incarico di direttore del Centro Diocesano Vocazioni e rettore del Seminario (esclusa la legale rappresentanza e l’amministrazione).

Il nuovo Consiglio Episcopale, che si insedierà a partire dal 10 ottobre sarà costituito da:

Can. Stefano Bedello – Vicario Generale e Moderatore della Curia arcivescovile;

– Vicario Generale e Moderatore della Curia arcivescovile; Don Giancarlo Taverna Patron – Vicario Episcopale per la vita consacrata;

– Vicario Episcopale per la vita consacrata; Don Davide Besseghini – Vicario Episcopale per le problematiche sociali, caritative e ambientali;

– Vicario Episcopale per le problematiche sociali, caritative e ambientali; Don Andrea Passera – Vicario Episcopale per l’attuazione del piano pastorale diocesano.

Tutti i predetti presbiteri proseguono pro tempore nei loro attuali incarichi.

Al fine di perseguire ulteriormente l’azione di ricambio e ringiovanimento degli uffici diocesani, l’Arcivescovo ha inoltre nominato:

Dott. Carlo Greco – direttore Caritas diocesana, con il coordinamento generale del Vicario Episcopale per le problematiche sociali, caritative e ambientali;

– direttore Caritas diocesana, con il coordinamento generale del Vicario Episcopale per le problematiche sociali, caritative e ambientali; Don Marco Giugno – collaboratore Ufficio pastorale vocazionale, diretto da don Renzo Del Corno, congiuntamente con i coniugi Rita e Maurizio Borla, suor Giusi Diasottile e suor Bruna Tosetto.

– collaboratore Ufficio pastorale vocazionale, diretto da don Renzo Del Corno, congiuntamente con i coniugi Rita e Maurizio Borla, suor Giusi Diasottile e suor Bruna Tosetto. Don Luciano Condina – direttore Ufficio per la pastorale della famiglia, congiuntamente con i coniugi Martina e Matteo Seno, suor Francesca Vay.

Ulteriori avvicendamenti relativi alle parrocchie saranno comunicati in un secondo tempo.