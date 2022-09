Alzheimer: "Situazione peggiorata dopo il Covid per pazienti e famiglie"

L’Asl Vercelli, il Comune e l’Associazione vercellese malati di Alzheimer (Avma), organizzano mercoledì 21 settembre alle 16,30 al Piccolo Studio del Sant'Andrea un convegno aperto a tutti per parlare di Alzheimer.

Barbara Sarasso, geriatra e referente del Centro per i disturbi cognitivi e demenze, racconta della riapertura dell’attività ambulatoriale dopo la pandemia e di come l’isolamento forzato di questi ultimi mesi abbia peggiorato in maniera allarmante la situazione dei malati di Alzheimer e dei loro famigliari.

