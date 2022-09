Venerdì 16 settembre sciopero nazionale dei trasporti

Sciopero nel settore dei trasporti proclamato dalle segreterie nazionali Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro.

Venerdì 16 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 8 ore proclamato “in considerazione dei gravi eventi lesivi della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”. Lo comunica Atap, che precisa: “Lo sciopero verrà effettuato nel rispetto delle fasce orarie, concordate localmente in attuazione delle Leggi 146/90 e 83/2000, con le seguenti modalità per il personale Atap: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dalle ore 15 alle ore 19”.

Pertanto, nella data in oggetto e nella fascia oraria interessata, potranno non essere operativi i servizi al pubblico (Servizi di Linea, Numero Verde, Urp, Noleggi, ecc.). Per informazioni rivolgersi a Numero Verde 800912716 o consultare il sito web www.atapspa.it .

Prosegue Atap: “L’ultimo sciopero cui hanno aderito le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Faisa Cisal ha avuto un tasso di adesione pari al 45,78% del personale”.