Il Rotary Club Vercelli dona 6 aerosol pediatrici al Sant'Andrea

Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 settembre, il Rotary Club Vercelli ha donato sei aerosol pediatrici all'Ospedale Sant'Andrea.

"La presidente Adriana Sala e il past president Luca Aguggia hanno incontrato il direttore sanitario Fulvia Milano e il primario di Pediatria Gianluca Cosi per una breve cerimonia inaugurale delle apparecchiature, molto utili per i piccoli pazienti in vista dei mesi invernali", fa sapere l'Asl Vercelli.