Livorno Ferraris: bimbo di 6 anni schiacciato da un mobile di casa

Un bambino di 6 anni è rimasto schiacciato da un mobile nella sua abitazione.

È accaduto a Livorno Ferraris: immediato l'intervento del 118, che ha provveduto a trasportare il piccolo in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso. Dalle prime informazioni pare che il bimbo non sia in pericolo di vita.