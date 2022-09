Pro Vercelli: voglia di riscatto dopo la sconfitta con il Trento

Voglia di riscatto per la Pro Vercelli dopo lo stop subito a Trento con la sconfitta per 4-1.

Domani sera, martedì 13 settembre, alle 21 allo stadio “Silvio Piola” la Pro Vercelli ospiterà il Renate per la quarta giornata del girone A di Serie C. A Trento la Pro è andata sotto per un’autorete di Corradini al 16’, raddoppio siglato da Brighenti al 54’, mentre al 60’ Della Morte ha accorciato le distanze. Al 71’ Pasquato e all’80’ Damian hanno chiuso il match in favore dei padroni di casa.

Il Trento ha giocato con Marchegiani, Fabbri, Damian, Ferri, Belcastro (dal 59’ Mihai), Saporetti (dal 78’ Semprini), Pasquato, Garcia Tena, Cittadino, Galazzini (dall’83’ Ruffo Luci), Brighenti (dal 59’ Bocalon). A disposizione Tommasi, Trainotti, Matteucci, Ballarini, Carini, Ianesi.

La Pro Vercelli di mister Massimo Paci ha risposto con Rizzo, Masi, Cristini, Corradini (dal 72’ Louati), Mustacchio (dal 59’ Vergara), Comi (dal 59’ Arrighini), Iotti (dal 72’ Guindo), Renault (dal 46’ Gentile), Iezzi, Saco, Della Morte. A disposizione Valentini, Rigon, Perrotta, Calvano, Macchioni, Anastasio, Silvestro.

Questi i risultati della seconda giornata di campionato: Pordenone-Juventus Next Gen 1-1, Arzignano Valchiampo-Triestina 1-1, Feralpi Salò-Pro Patria 0-1, Lecco-Pergolettese 2-0, Mantova-Novara 1-2, Piacenza-Virtus Verona 1-1, Pro Sesto-Albinoleffe 2-2, Renate-Sangiuliano City Nova 1-0, Trento-Pro Vercelli 4-1, Padova-Vicenza 2-1.

La classifica: Novara 6 punti; Juventus Next Gen, Pordenone, Lecco e Pro Patria 4; Trento, Renate, Padova, Pro Vercelli, Feralpi Salò, Pergolettese, Vicenza, Sangiuliano City Nova 3; Virtus Verona e Arzignano Valchiampo 2; Albinoleffe, Pro Sesto, Piacenza e Triestina 1; Mantova 0.

Per il match col Renate la Pro Vercelli comunica che sarà attiva fino alle 21 di martedì 13 settembre la prevendita online per l’acquisto del tagliando d’ingresso. Per i tifosi ospiti la vendita terminerà alle 19 di questa sera, lunedì 12 settembre. E’ possibile acquistare il biglietto online sul sito https://www.vivaticket.com/it/home, alla biglietteria dello stadio “Silvio Piola” e in tutte le ricevitorie autorizzate.

La Pro Vercelli la scorsa settimana ha conunicato di aver raggiunto un accordo con l’allenatore Giuseppe Scienza per la risoluzione consensuale del contratto.