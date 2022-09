"Auguro un nuovo anno scolastico all'insegna della serenità"

Carissimi,

ci apprestiamo ad affrontare un nuovo anno scolastico e non può mancare il mio consueto e sincero augurio a tutti voi. Il mio pensiero è rivolto in primo luogo agli alunni, grandi e piccoli, che frequentano le scuole del territorio ai quali raccomando di affrontare l’anno che viene con entusiasmo, gioia e voglia di sperimentare.

Il ritorno a scuola porta con sé cambiamenti (nuovi insegnanti, nuovi compagni di scuola, nuove materie di studio) e soprattutto incertezze sul futuro che, pur apparendo come ostacoli, invero costituiscono il percorso per la vostra maturazione in quanto contribuiscono a trasformarvi nell’uomo o nella donna del domani.

Naturalmente un augurio speciale va a tutti gli insegnanti e a tutti coloro che operano, a vario titolo, a supporto della formazione dei ragazzi; confido sul vostro senso di responsabilità e sulla capacità di coinvolgimento che saprete mettere in campo per rendere questi mesi a venire interessanti e proficui sia per i ragazzi che per voi stessi in quanto non si finisce mai di imparare gli uni dagli altri.

A voi genitori, che avete a cuore il percorso formativo dei vostri figli, auguro di trascorrere questo nuovo anno scolastico all'insegna della serenità e della fattiva collaborazione con tutti gli operatori della scuola, affinché i vostri figli possano avvertire la sinergia tra scuola e famiglia.

Un ringraziamento ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo della scuola che in questi ultimi anni si sono prodigati per la buona riuscita del servizio scolastico. Un grazie, infine, al personale dell’ufficio che dirigo per il grande lavoro fatto in questi mesi che ci consente di iniziare l’anno scolastico nella maniera più efficiente possibile.

Buon lavoro a tutti.

Il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale

Concetta Parafioriti