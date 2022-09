Biblioteca Farinone Centa: corso gratuito di arabo classico

Varallo, Biblioteca Farinone Centa: corso di arabo classico da sabato 17 settembre. "Al primo piano di Palazzo Racchetti, nella Sala Ragazzi, dalle 10,30 alle 12, si svolgeranno le lezioni tenute da Zeinab Gad-Allah, referente culturale della Comunità Islamica - spiega Piera Mazzone, direttore della biblioteca - Non è una novità per Varallo, infatti i corsi sono attivi dal 2004, prima organizzati per i bambini, poi estesi agli adulti, con una partecipazione crescente di studenti, insegnanti e persone interessate. Il corso verrà modellato in base alle esigenze dei partecipanti e prevede anche un livello base. L'arabo, come precisato dalla stessa docente, è uno strumento di comunicazione".

La partecipazione al corso è gratuita: per le iscrizioni si può rivolgersi in biblioteca allo 0163 51677 o al 347 1803172.