Vercellese: la bolletta non arriva ma si paga la "mora"

Una volta dicono di chiamare per conto della Regione Piemonte, un’altra di essere incaricati da Atena Iren per i nuovi contratti.

In realtà non telefonano da parte né dell’una né dell’altra, bensì per una società con sede in Veneto che, anche nel Vercellese, è già riuscita a ingannare molte persone. Soprattutto anziani. Al rientro dalle vacanze sono stati numerosi i vercellesi che si sono rivolti all’Adiconsum: senza bolletta con la lettera di sollecito e la “mora”.

