Quattro nuovi autovelox in provincia di Vercelli

A metà della settimana prossima, precisamente da giovedì 15 settembre, verranno attivate quattro nuove postazioni autovelox fisse.

Le prime due con rilevamento della velocità in modalità istantanea interesseranno sia la Sp11 “Padana Sup” al km. 67+799 in località Montonero (in direzione Santhià, integrando così quello già installato sulla corsia opposta verso Vercelli) che la Sp230 “Di Massazza” al km. 38+812 (in direzione Vercelli, in prossimità del cosiddetto “bivio” di Quinto Vercellese). Gli altri due autovelox, invece, con rilevamento della velocità media (cioè come il “tutor” presente sulle autostrade), saranno lungo la Sp31 bis “Del Monferrato” al km. 18+530 (in direzione Crescentino) e al km. 16+570 (verso Trino).

