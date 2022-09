Unione popolare: presentati i candidati vercellesi

“La sinistra deve farsi amare dal popolo, ciò significa che bisogna farsi amare dalle persone dietro le quali ci sono obiettivi politici, economici e sociali raggiungibili solo se c’è la volontà di agire”.

Il riferimento è alle parole di Mèlenchon, attraverso le quali Cinzia Lamanna ha introdotto i candidati di Unione popolare al Circolino di Porta Torino a Vercelli, che hanno esposto nei dettagli alcuni punti essenziali del programma. Hanno partecipato alla presentazione del programma e delle liste i candidati del collegio plurinominale Piemonte P01 della circoscrizione Piemonte 2 per la Camera dei deputati: Laura Giovanna Robbiano, Andrea Tamiso, Cinzia Lamanna, il candidato nel collegio uninominale u2 Daniele Cherubin, il candidato al Senato per il collegio plurinominale Piemonte P02 Lucietta Bellomo.

‘L’Italia di cui abbiamo bisogno’ è il documento di riferimento della compagine politica, elaborato da vari gruppi che si sono fusi in Unione popolare. Tra essi Dema, Rifondazione Comunista, Potere al popolo e ManifestA. Una partenza ben definita, ma non priva di difficoltà nella fase della raccolta delle firme. Infatti la presentazione delle liste è avvenuta tra mille difficoltà a causa di un contesto molto particolare che caratterizza questa tornata elettorale. L’intervento dei candidati ha riguardato quindi le proposte del documento strutturato in dodici capitoli e 120 proposte. Un testo corposo, definito “molto ambizioso” che affronta una realtà complessa come la nostra: lo stop alla guerra e all’invio delle armi in Ucraina, il contrasto alle nuove povertà, la riforma del sistema pensionistico, l’abolizione delle leggi sul precariato, il salario minimo garantito, la pace e la democrazia nel mondo, la sanità e la scuola. Questi sono alcuni dei punti toccati dai candidati locali che hanno voluto evidenziare le proposte che caratterizzano Unione popolare. L’appello unanime è quello di votare questo partito, per uscire da uno “schema ultraliberista” che ha prodotto le attuali problematiche economiche e sociali.