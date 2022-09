Regala un abbonamento alla Pro a un tifoso che non può permetterselo

Un abbonamento alla Pro Vercelli da donare a un tifoso delle bianche casacche che non possa permetterselo.

Il bellissimo gesto è di John Costa, vercellese che vive da anni negli Stati Uniti d’America e premio di bontà de La Sesia 2021, tifosissimo della Pro e grande amico del compianto Paolo Sala. Costa ha deciso che, seppur non abbia la possibilità di essere presente al “Piola”, fosse giusto sottoscrivere un abbonamento alla Pro Vercelli per la stagione 2022/2023: ma la bellissima idea di John Costa è stata quella di mettere a disposizione questo abbonamento per un tifoso della Pro che non ha la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento. La società Pro Vercelli "intende sottolineare e dare risalto al bellissimo gesto del nostro super tifoso, direttamente dagli Stati Uniti, John Costa. Un atto d’amore ed attaccamento nei confronti della Pro e dei suoi sostenitori, che racchiude in sé l’essenza e l’importanza della presenza allo stadio per sostenere le bianche casacche. Anche John quindi, attraverso il suo gesto, ci ricorda #perchèdevoesserci".