Bianzè: tetto divelto e pali pericolanti dopo il maltempo

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito nella serata di ieri, mercoledì 7 settembre, parte del Vercellese.

In particolare una squadra del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta nel comune di Bianzè per un tetto divelto ed una seconda squadra per pali pericolanti che occupavano la sede stradale sempre nel comune di Bianzè. Le aree interessate sono state messe in sicurezza.