Cimitero di Billiemme: "Tombe coperte dalle erbacce"

"Erbacce nei sentieri che portano alle tombe. In alcuni punti talmente alte che ci si sporca i vestiti": è la segnalazione di una lettrice che illustra così la situazione del cimitero di Billiemme a Vercelli.

"In queste condizioni - prosegue la vercellese - è gran parte del cimitero, non solo il campo dove vado io. Le persone che non si recano sovente a salutare i propri cari, perché magari non abitano a Vercelli, si ritrovano le tombe coperte dalle erbacce". La cittadina ha provato a telefonare all'Ufficio cimiteri di Vercelli, "ma non mi ha risposto nessuno. La situazione è indecorosa. Io sono andata al Billiemme domenica scorsa, mi auguro che nel frattempo abbiamo tagliato l'erba ma anche, e soprattutto, che non si aspetti così tanto prima di farlo la prossima volta".