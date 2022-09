Scuola: definito il calendario regionale e nazionale

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato un’ordinanza che contiene le date delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Le festività nazionali sono: 1° novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e festa del santo Patrono. Le Regioni fissano la data di inizio e di fine delle lezioni e gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi.

Per il Piemonte l'inizio delle lezioni è fissato per il 12 settembre 2022 e il termine per il 10 giugno 2023 (30 giugno per le scuole dell'infanzia). Sono previsti anche periodi di vacanza e i ponti, a partire da quello dell'Immacolata, da giovedì 8 dicembre a sabato 10 dicembre; le vacanze natalizie dureranno da sabato 24 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023, con ritorno in aula lunedì 9 gennaio. Per Carnevale previsti due giorni di sosta, lunedì 20 e martedì 21 febbraio, mentre a Pasqua le aule chiuderanno da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile. A casa anche il 24 aprile e nella giornata dedicata al santo Patrono. Nelle giornate di vacanza per il Carnevale, le scuole potranno concentrare le attività formative integrative per la diffusione della cultura e della pratica dello sport.

L’ordinanza stabilisce anche la data di svolgimento della prova nazionale inserita nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione. "L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2022/2023, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie - si legge nell'ordinanza - L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023 - ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi - ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8:30. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 5 luglio 2023 alle ore 8:30".

Infine, "l’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l'istruzione si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti".