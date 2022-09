Voucher vacanze Piemonte 2022: 4x2 sui soggiorni in regione

Dopo il successo ottenuto con la prima edizione, la Regione Piemonte scommette nuovamente sui voucher vacanze anche per il 2022. I voucher vacanze Piemonte sono uno strumento dedicato ai cittadini provenienti da ogni regione d’Italia e pensati per favorire il turismo nella nostra regione, nella top ten tra le mete più gettonate per le vacanze secondo l’ultimo sondaggio promosso dall'Osservatorio Turistico regionale e VisitPiemonte in collaborazione con METIS Ricerche.

Ad attirare i turisti in Piemonte sono maggiormente le attività all’aria aperta ma sembra crescere anche l’interesse per visite culturali. A fronte di questi dati, la Regione ha promosso una nuova vendita di voucher; partita lo scorso luglio con la possibilità di acquistare al 50% di sconto escursioni e attività outdoor, dal 5 settembre entrerà nel vivo con l’apertura della vendita dei voucher per l’acquisto di soggiorni con uno sconto 4x2.

«La nuova formula punta a incentivare una permanenza più lunga sul nostro territorio che solitamente si attesta a una media di quasi tre notti - hanno sottolineato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio - Il voucher vacanza, dopo il successo avuto negli anni passati, continuerà ad essere uno stimolo in più per scegliere il Piemonte, che questa estate è tra le mete favorite dopo quelle del mare».



I voucher saranno acquistabili online partendo dal sito VisitPiemonte; da lì, a partire dal 5 settembre, si potrà accedere ai portali dei diversi enti turistici regionali dove saranno quindi disponibili i voucher vacanza per soggiornare in Piemonte nella nuova formula 4 notti con 2 notti pagate dall’ospite, una notte offerta dalla Regione Piemonte e una notte offerta dalla struttura ricettiva. A tutti gli interessati si consiglia di affrettarsi all’acquisto dei voucher poichè sempre molto ambiti dai turisti che scelgono il Piemonte come meta delle proprie vacanze.