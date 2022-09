Vercelli: alcolici e bevande, i divieti allo stadio

Disposizioni sul divieto di vendita e sulla somministrazione di sostanze alcoliche e di bevande in contenitori idonei "all’offesa" per le partite allo stadio “Silvio Piola” della stagione calcistica 2022/2023.

Il prefetto di Vercelli, Lucio Parente, ha incontrato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del questore, dei comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza e del sindaco di Vercelli, per concordare le misure da prevedere al fine di garantire in una cornice di sicurezza lo svolgimento delle partite che si svolgeranno al “Piola”. E’ stato deciso di prevedere alcuni divieti per ridurre il rischio per possibili disturbi all’ordine e alla sicurezza pubblica e per l’incolumità degli spettatori.

Ecco cosa è stato vietato: l’introduzione, la somministrazione, la vendita per asporto, la cessione anche a titolo gratuito, e il consumo di bevande alcoliche con gradazione volumetrica superiore al 5%; l’introduzione, la somministrazione, la vendita per asporto, la cessione anche a titolo gratuito, e il consumo di bevande alcoliche con gradazione volumetrica inferiore al 5% qualora i consumatori risultino in stato di alterazione psicofisica; l’introduzione, la somministrazione, la vendita per asporto, la cessione anche a titolo gratuito, ed il consumo di bevande non alcoliche ovvero di bevande alcoliche con gradazione inferiore al 5% contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica e involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori "idonei all’offesa della persona".

Saranno consentiti unicamente la commercializzazione e il consumo (solo in bicchieri di carta o plastica leggera) di bevande non alcoliche o di bevande alcoliche con gradazione inferiore al 5%. I divieti troveranno applicazione non solo nello stadio, ma anche nelle aree immediatamente adiacenti allo stesso a partire dalle due ore antecedenti la partita e fino un’ora dopo il termine dell’incontro.

In base all'ordinanza del prefetto questi divieti riguarderanno, a partire da Pro Vercelli-Padova di oggi, sabato 3 settembre, tutti gli incontri di calcio della “Tim Cup”, del campionato di “Lega Pro” e delle amichevoli che saranno disputati al “Piola”.