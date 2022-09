"In campo per lei" contro la violenza sulle donne

"In campo per lei” è l'iniziativa promossa da Comune e Provincia di Vercelli, Cisas, Ascom e Nodo provinciale antidiscriminazione contro la violenza sulle donne.

Alle 17 di oggi, sabato 3 settembre, nel centro sportivo “Bedon” di Santhià, la Nazionale di Calcio Sindaci scenderà in campo contro una formazione di Veterani vercellesi e amministratori. La partita, a scopo benefico, è organizzata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e raccogliere fondi per i due Centri Antiviolenza per le Donne di Santhià e Vercelli. "La violenza sulle donne è un'emergenza: ad oggi sono 72 le donne uccise da mariti, compagni, fidanzati. 1 ogni 3 giorni con un incremento del 5% rispetto alo stesso periodo del 2021. Purtroppo solo il 28% ha coraggio di denunciare le violenze subite, con un età compresa tra i 30 e i 49 anni – ha affermato il presidente della provincia Davide Gilardino – La provincia di Vercelli con il Nodo provinciale contro le discriminazioni e la sua referente Lella Bassignana, promuove azioni di sensibilizzazione, principalmente rivolte agli adolescenti, contro le “violenze di genere”. Il termine coniato dall’Oms indica un complesso arcipelago di comportamenti rivolti contro l donne che includono violenza domestica, violenza sessuale, violenza psicologica ma anche mobbing e uso del corpo femminile in modo squalificante o irrispettoso".

"Quello di oggi è un messaggio importante che arriva dagli “uomini” – ha sottolineato Lella Bassignana – specie dopo quello che è successo a Bologna, dove il calciatore era anche stato scelto per una campagna antiviolenza sulle donne". "Questa iniziativa è stata organizzata per tre motivi – ha precisato il presidente del Cisas Doriano Bertolone – il primo per esprimere la nostra solidarietà a tutte le donne vittime di violenza, il secondo per sensibilizzare l’opinione pubblica affinché si prenda atto che questo è un problema che coinvolge tutti: un problema che è più grande di quello che è percepito, il terzo per far conoscere quali sono le strutture e gli strumenti presenti sul nostro territorio".

La Nazionale Italiana Sindaci è una squadra di calcio composta da sindaci italiani, istituita nel 2002 dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) con lo scopo di organizzare manifestazioni in varie città d’Italia e all’estero dove siano presenti importanti progetti di carattere sociale, il cui ricavato venga di volta in volta devoluto ad Associazioni benefiche attive sul territorio o su più ampia scala. "Devo ringraziare chi 20 anni fa, io ancora non c’ero, ha avuto questa meravigliosa idea di creare questa nazionale di calcio con lo scopo di portare sui territori un messaggio e quello di oggi si concentra sul tema delle violenze sulle donne", ha spiegato il presidente della Nsi Mirko Patron.

L’invito rivolto alle donne dal sindaco Andrea Corsaro, assente, sta nelle parole condivise dell’assessore allo Sport, Eventi e Manifestazioni Domenico Sabatino di denunciare sempre alle istituzioni: "L’iniziativa è particolarmente condivisibile essendo necessario sempre più sensibilizzare tutti affinché vengano denunciate le violenze e tempestivamente si agisca per stroncare ogni atteggiamento di indifferenza e di lentezze burocratiche".

Il Mister Angelo Campi schiererà: Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda (RA); Doriano Bertolone, Sinaco di Salasco (VC); Claudio Bolandrini, sindaco di Caravaggio (BG); Mauro Bonomello, ex sindaco di Costa Volpino (BG); Fabio Fecci, sindaco di Noceto (PR); Andrea Girardi, sindaco di Minerbe (VR); Pierangelo Lancelotti, sindaco di Gardone Val Trompia (BS); Mirko Patron, Presidente NIS ed ex sindaco di Campodarsego (PD); Massimo Pissinis, sindaco di Moncrivello (VC); Diego Ruzza, ex sindaco di Zevio (VR); Michele Spaggiari, sindaco di Menaggio (CO); Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza (MB); Alberto Villa, sindaco di Pessano con Bornago (MI); Silvano Zanoli, sindaco di Verdelino (BG); Gabriele Zappella, sindaco di Monasterolo del Castello (BG); Massimiliano Zarattin, sindaco di Albano vercellese (VC).