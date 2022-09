Borgosesia celebra il generale Dalla Chiesa e la moglie

A 40 anni esatti dalla morte del Generale Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro avvenuta a Palermo, il Comune di Borgosesia li celebra in piazza Mazzini dove si trovano una fontana e quattro statue bronzee, una della signora Emanuela che in piedi osserva il generale dei carabinieri in uniforme che, seduto, pone in testa a un fanciullo il proprio berretto, mentre un altro ragazzo osserva, incuriosito, poco distante.

Il monumento è stato inaugurato il 7 settembre 2019. Sabato 3 settembre, dalle ore 17, si terrà la cerimonia commemorativa a distanza di 40 anni dal tragico evento. In tale circostanza, assieme alle autorità locali, saranno presenti i vertici dell’Arma dei carabinieri della provincia di Vercelli e del Piemonte.

Per l’occasione verrà distribuita in tutta Italia una locandina, edita dal comando generale dell’Arma dei carabinieri, contenente una celebre frase (sempre attuale) del generale Dalla Chiesa: "Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli".