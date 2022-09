Covevar: "Piano rifiuti costruito con discussione e confronto"

«Tutte quelle che ad oggi vengono definite come criticità da parte dei cittadini sono state oggetto di discussione e confronto per il delineamento del nuovo piano di gestione dei rifiuti, sulla base del quale abbiamo in seguito costruito il nuovo capitolato di gara per la futura aggiudicazione dell’appalto».

Risponde così il presidente del Covevar Davide Gilardino in riferimento alle segnalazioni e alle obiezioni arrivate da alcuni cittadini insoddisfatti in merito alle nuove modalità di raccolta dei rifiuti, partita ieri, giovedì 1° settembre in provincia di Vercelli.

