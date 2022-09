Anche nel Vercellese in arrivo i fondi per l'innovazione didattica

Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti.

È il “Piano Scuola 4.0”, uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100 mila classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo e spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione.

Sono 9 gli istituti vercellesi finanziati per il “Next generation labs”. Risultano invece ben 26 gli istituti vercellesi del primo e del secondo ciclo che, grazie ai finanziamenti di “Next generation classrooms”, potranno trasformare almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica secondo le proprie esigenze.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 2 settembre