Vercelli: Inter-Torino Primavera in campo al "Piola"

Torino-Inter del campionato Primavera andrà in scena oggi pomeriggio, mercoledì 31 agosto, alle 16,30 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli.

I granata, privi di un campo a Torino, arrivano al match contro i nerazzurri a punteggio pieno, due vittorie nelle prime due uscite entrambe in trasferta, con 4 gol segnati e 2 subiti. Il Torino di mister Scurto si è imposto all’esordio a Cagliari per 1-0 con rete di Ansah e a Zigonia contro l’Atalanta per 3-2 in rimonta con i gol di Ansah, per l’1-0, e la doppietta di Dell’Aquila per il ribaltone finale.

L’Inter di mister Chivu ha iniziato a rilento con un pareggio e una sconfitta: questa è arrivata all’esordio contro il Bolgona in trasferta, 2-1, con rete di Carboni, il pareggio è giunto in casa col Cagliari per 2-2 con reti di Iliev e Carboni.