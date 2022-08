Pro Vercelli: presentato il nuovo assetto societario

Francesco Celiento è il nuovo amministratore delegato della Pro Vercelli in rappresentanza della Go Reset Sport srl, società controllata dalla Reset Holding srl, che ha acquisito il 25 per cento della società vercellese. Rinnovamento anche in seno al consiglio d’amministrazione che ora vede quale presidente delle bianche casacche Paolo Pinciroli, mentre Franco Smerieri passa al ruolo di presidente onorario. Invariata la vice presidenza con Anita Angiolini e il ruolo di direttore sportivo, sempre in mano ad Alex Casella.

In mattinata nella sala stampa “Alberto Dalmasso” dello stadio “Silvio Piola” si è tenuta la conferenza stampa per annunciare il nuovo ingresso societario, la Go Reset Sport srl che acquisisce il 25 per cento della Pro Vercelli, mentre il restante 75 per cento rimane in mano alla famiglia del presidente Paolo Pinciroli. L’ormai ex presidente Smerieri ha aperto la conferenza stampa ricordando come "negli ultimi due abbiamo vissuti momenti complicati tra il Covid-19 e la necessità di rifare il manto del “Piola”. Sono stati due anni molto intensi ma positivi per la prima squadra e per il settore giovanile, con il consolidamento e la crescita del settore femminile, con la promozione in Seconda Categoria dell’Academy Pro Vercelli, e stiamo lavorando all’attivazione della cosiddetta quarta categoria riservata ai disabili. Ora abbiamo il positivo ingresso del nuovo socio Go Reset Sport srl col 25 per cento delle quote societarie, il resto è sempre in mano alla famiglia Pinciroli. A me spetta il ruolo di presidente onorario della Pro Vercelli che sono onorato di ricoprire". Il presidente Pinciroli ha aggiunto: "Vogliamo rassicurare la piazza, la Pro è una grande famiglia che ora diventa ancora un po’ più grande. Abbiamo lavorato alcuni mesi per questa operazione, sotto traccia, e fondamentalmente non cambia nulla, ma siamo una famiglia più numerosa".

Per la Go Reset Sport srl era presente Francesco Celiento che assume l’incarico di amministratore delegato: "Rappresento il nuovo gruppo che entra a far parte della Pro Vercelli, siamo una società di consulenza nel comparto finanziario, offriamo consulenza alle imprese in ambito amministrativo e di controllo, e siamo di Napoli. Abbiamo valutato l’opportunità di investire nella Pro Vercelli e alla fine abbiamo scelto di farlo in questa società che ha una grande importanza nel calcio italiano". Il d.s. Casella ha infine spiegato che "in questa categoria servono investimenti per costruire squadre e progetti importanti, serve una società seria e solida e la Pro Vercelli sta dimostrando di esserlo. Abbiamo sempre lasciato le porte aperte a tutti e restano tali, sperando che anche i vercellesi si avvicinino sempre più a questa società".

