Asl Vercelli: l'Ufficio relazioni col pubblico attivo anche su WhatsApp

Dal 1° settembre si amplia l’orario di apertura dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) dell'Asl di Vercelli e prende il via la sperimentazione del nuovo servizio per la richiesta di informazioni tramite WhatsApp.

Dall’inizio di settembre l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16, dal lunedì a venerdì, nella propria sede al piano terra (percorso verde) dell’Ospedale Sant’Andrea. Sinora osservava il seguente orario: dalle 9.30 alle 12 e il giovedì dalle 14.30 alle 15.30. Si amplia dunque l’orario della mattina, ma soprattutto l’attività pomeridiana rivolta al pubblico. Inoltre, sempre nell’ottica di una maggior apertura all’utenza, prenderà il via la sperimentazione del nuovo servizio per la richiesta di informazioni tramite Whatsapp. Il servizio è pensato per fornire un primo contatto rapido snellendo i flussi comunicativi ed informativi.

L’orario di attivazione della chat, contattabile al numero 335.1235365, corrisponde alla fascia 8.30-16 dal lunedì al venerdì. Qualora gli utenti inviassero un messaggio al di fuori di questo orario riceveranno una risposta automatica e saranno ricontattati alla riapertura del servizio. L'Asl precisa che segnalazioni ed eventuali reclami devono invece continuare a seguire il canale ufficiale della segnalazione scritta (lettera, modulo compilato, e-mail, ecc).

«Il nuovo servizio risponde alle richieste crescenti dell’utenza – spiega il direttore generale Eva Colombo – I contatti con l’Urp sono passati da 900 nel 2020 ai 7.114 nel 2021, di cui 6.654 (più del 90%) catalogati come “richieste di informazioni”. Partendo quindi da questi dati si è deciso di valutare strumenti di comunicazione aggiuntivi come WhatsApp». Si ricorda, infatti, che da giugno 2021 è attivo anche lo Sportello virtuale, grazie al quale è possibile parlare con un operatore dell’Ufficio per ottenere informazioni in video conferenza sulla piattaforma Microsoft Teams. Questo servizio è disponibile nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, solo su prenotazione, inviando una mail almeno il giorno prima all’indirizzo [email protected] specificando nell’oggetto “Prenotazione sportello virtuale”.