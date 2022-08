Arpa Piemonte: allerta gialla per temporali e vento

"Un minimo di bassa pressione posizionato sulla Francia sta convogliando aria umida e fredda in quota da ovest verso est sulla nostra regione, causando condizioni di instabilità marcata sulla nostra regione almeno fino alla prima mattinata di domani".

E' la previsione di Arpa Piemonte, che ha emesso un bollettino di allerta gialla per la giornata odierna di martedì 30 agosto, che riguardano anche la zona "I" (che comprende la pianura vercellese) e per le prossime ore: "Nel corso del pomeriggio e della serata, una veloce ondulazione del geopotenziale associata ad aria fredda in quota, transiterà sul Piemonte innescando ulteriori rovesci temporaleschi localmente anche molto forti, che potranno essere associati a grandine e raffiche di vento intense al suolo - spiegano da Arpa - L’instabilità sarà più marcata e diffusa in serata e nella notte sul tutte le zone pianeggianti e sulle aree sudoccidentali della regione tra cuneese, astigiano ed alessandrino, mentre altrove i fenomeni potranno essere più discontinui e generalmente meno intensi".

Domani, mercoledì 31 agosto in mattinata, tutto il sistema perturbato si sposterà verso sudest permettendo un parziale miglioramento del tempo ma, nel pomeriggio, nuove infiltrazioni di aria umida atlantica causeranno ancora una modesta instabilità generale dell’atmosfera che da rilievi si trasferirà verso le pianure. Per questo motivo il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per le prossime ore sulle zone di pianura e appenniniche per temporali di forte intensità che potranno portare raffiche di vento, grandinate e piogge intense e localizzate con locali allagamenti e dissesti.