Assegno unico e universale per i figli: aumenti nel 2023

Novità in vista per l’assegno unico e universale. Introdotto a partire dal mese di marzo 2022, l’assegno unico e universale è uno strumento di welfare capace di raggiungere una platea di circa 11 milioni di under 21 e relative famiglie.



L’assegno unico e universale per i figli a carico, ricordiamo, ha sostituito gli strumenti in vigore fino al 31 dicembre 2021 quali il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli Assegni per il nucleo familiare (Anf) e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Ad oggi, le modalità di accesso prevedono la presentazione dell’Isee e la richiesta tramite sito Inps oppure Caf e patronati. Una delle novità a partire da gennaio 2023 riguarderanno proprio la modalità di erogazione.



L’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), a partire dal prossimo mese di gennaio, erogherà infatti in automatico l’assegno unico e universale a tutte le famiglie con figli a carico di cui conosce la situazione reddituale (ISEE). Inoltre, le famiglie che ne avevano già fatto richiesta non dovranno ripetere l’iter per accedervi e, fino alla presentazione del nuovo Isee, riceveranno l’importo mensile di pari entità di quello erogato nel 2022. Ad aggiornamento della situazione reddituale, l’INPS provvederà se necessario a variare il contributo dell’assegno unico e universale.



Oltre a questa nuova modalità di erogazione, nel 2023 l’assegno unico varierà anche di importo. Se nel 2022 l’importo emesso variava dai 50 ai 175 euro, stando alla rivalutazione dell’inflazione ci sarà un aumento di circa 15 euro arrivando quindi ad un massimo di 190 euro erogati per ogni figlio a carico.



Ricordiamo inoltre che, sul sito ufficiale INPS, è ancora possibile fare richiesta per il 2022 sebbene fuori tempo massimo per ricevere anche gli arretrati. Sul portale dell’Ente nazionale di previdenza sociale, inoltre, è ancora possibile utilizzare uno strumento di simulazione (clic qui per accedervi) dell’importo erogato per l’assegno unico e universale.