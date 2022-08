A 40 anni dalla morte si ricorda il generale Dalla Chiesa

A 40 anni esatti dalla morte del generale Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, avvenuta a Palermo, il Comune di Borgosesia celebra la loro commemorazione nella piazza Mazzini, che ospita una fontana dove sono posizionate quattro statue bronzee, una della defunta consorte che in piedi osserva il generale dei carabinieri in uniforme che, seduto, pone in testa ad un fanciullo il proprio berretto, mentre un altro ragazzo osserva, incuriosito, poco distante. Il monumento è stato inaugurato il 7 settembre 2019 e sabato 3 settembre alle ore 17 si terrà la cerimonia commemorativa a distanza di 40 anni dal tragico evento. In tale circostanza, assieme alle autorità locali, saranno presenti i vertici dell’Arma dei carabinieri della provincia di Vercelli e del Piemonte.