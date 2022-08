Vercelli: "Le nostre case invase dalle blatte"

Blatte che si infilano dappertutto: dalle macchinette del caffè ai letti dei bambini. È ciò che sta accadendo in via Pigafetta 4, a Vercelli, nel condominio gestito da Atc (Agenzia territoriale per la casa) Piemonte Nord, dove il 25 luglio è stato trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione; e proprio dal suo appartamento, situato al quinto piano, sarebbe partita l'invasione degli scarafaggi. Tant’è: gli insetti entrano negli altri alloggi raggiungendo le stanze e infilandosi ovunque.

"Li troviamo nelle cucine, nei letti, tra i vestiti, negli alimenti – raccontano i residenti - e soprattutto all'interno di mobili si formano grosse quantità di uova". Ora, però, sembra che la soluzione sia vicina: Atc ha garantito un sopralluogo in settimana.

