Vercelli, abbandono rifiuti: individuati i responsabili

Proseguono i controlli da parte della polizia municipale di Vercelli in tema di abbandono di rifiuti.

L'azione di contrasto messa in atto, in collaborazione col personale di Asm, ha permesso di individuare i trasgressori, che hanno abbandonato i rifiuti in maniera non lecita in via Cadore angolo via Asiago e in via Galileo Ferraris 91.